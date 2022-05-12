Правительство ХМАО: обнаруженный в Нягани вирус африканской чумы не опасен для людей

В Нягани зарегистрировали очаг африканской чумы свиней. Вирус обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств, сообщил глава города Иван Ямашев.

«В одном из личных подсобных хозяйств Нягани 10 мая был зарегистрирован один эпизодический очаг с лабораторным подтверждением вируса. Специалисты Ветеринарного центра оперативно отреагировали на заявление фермера о падении поросенка, взяли пробы и направили их в лабораторию», — написал Ямашев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что работа по недопущению распространения вируса уже началась. В ветслужбе ХМАО уточнили, что в границы эпизоотического очага вошли семь крестьянско-фермерских хозяйств. Там проводятся дезинфекция и отчуждение свиней.

Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе правительства округа. По данным властей, эпизодический очаг с лабораторным подтверждением вируса африканской чумы в Нягани «не несет опасности для людей».

«Африканская чума свиней поражает только домашних свиней и диких кабанов, но не представляет угрозы для человека и других видов сельскохозяйственных животных. При возникновении заболевания все свиньи и произведенная животноводческая продукция подлежат изъятию и уничтожению в установленном порядке. Владельцы животных будут предупреждены об этом в письменном виде», - говорится в сообщении пресс-службы.

По всем вопросам жители могут обратиться в филиал ветеринарного центра в Нягани и Октябрьском районе по телефону: +7 (34672) 5-10-06, 5-83-85. Горячая линия: +7-908-887-83-80.