Ярмарки выходного дня пройдут в югорских городах в предстоящие выходные

В городах ХМАО 14 и 15 мая пройдут фермерские ярмарки выходного дня. Жители округа смогут приобрести мясные и рыбные деликатесы, ягоды, грибы, сладости, молочные продукты и выпечку напрямую от товаропроизводителей Югры и соседних регионов.

Ярмарки пройдут:

в Ханты-Мансийске, ул. Студенческая, 19, КВЦ «Югра-Экспо»;

в Сургуте, ул. Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл» (вход со стороны остановки);

в Нижневартовске, ул. Ленина 15 «П», ТРЦ «Югра Молл»;

в Нягани, ул. Интернациональная, 8, КВЦ «Нягань-Экспо».

Время работы ярмарок – с 10:00 до 20:00.