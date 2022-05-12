16+
Логотип Сиапресс
USD  68,8389   EUR  72,6314  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югру приходит жаркое лето

В восточных районах Югры до следующей недели будет жарко

В Югру приходит жаркое лето
Фото: pixabay.com

По данным Гидрометеорологического бюро Сургута в период с 12 мая по 16 мая 2022 года по восточным районам Югры ожидается опасное явление: аномально жаркая погода со значением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и более.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

- поддерживайте прохладную температуру воздуха дома;

- днем закрывайте окна, особенно если окна выходят на солнечную сторону; - открывайте окна на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении;

- если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери;

- некоторое облегчение могут принести электрические вентиляторы, но когда температура воздуха выше 35°C, вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний; - необходимо обильное питье;

- старайтесь не находиться на жаре;

- переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Если это невозможно, поддерживайте в доме прохладную температуру, проводите по 2−3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, оборудованных кондиционерами);

- старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток;

- избегайте интенсивной физической нагрузки;

- старайтесь находиться в тени;

- не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах;

- не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости. Принимайте прохладный душ или ванну. Можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног и т. д.;

- носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки;

- соблюдайте питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков;

- помогайте окружающим. Если кто-то из ваших знакомых подвергается риску для здоровья в связи с аномальной жарой, помогите им получить необходимую помощь и рекомендации.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:59, просмотров: 66, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте врачи спасли выпавшего из окна ребенка 1240
  2. Масочный режим в Югре снова продлили 1134
  3. Югра оказалась в числе худших регионов по темпу роста зарплат 735
  4. 24-летней вартовчанке выписали штраф за дискредитацию российской армии 655
  5. Россиянам напомнили о следующих длинных выходных 597
  6. ​68-летний югорчанин подозревается в убийстве пенсионера 9 мая 594
  7. За сутки в ХМАО выявили всего 12 новых заболевших ковидом 581
  8. ​В ХМАО потушили первый лесной пожар 577
  9. Ямочным ремонтом планируют охватить более 11 тысяч «квадратов» дорожного полотна в Сургуте 574
  10. Югра заплатила больше всего налогов в бюджет страны 543
  1. Имя им — легион 7426
  2. Куда сходить в Сургуте на выходных 7-9 мая? // АФИША 3026
  3. В Сургуте 9 мая пройдет ярмарка: обещают шашлык и кофе 2402
  4. На югорчан без их ведома оформляют микрозаймы 2381
  5. Планета клещей 2352
  6. Самолет из Сургута при посадке в Уфе задел хвостом полосу 2122
  7. Сургутяне в одном из дворов обнаружили клетку с кроликами // ВИДЕО 1998
  8. ​Рассчитывавшая на доход сургутянка потеряла свыше 3,4 млн рублей 1894
  9. «Бессмертный полк» прошёл в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ 1821
  10. ​250-летний кедр из Югры поборется за звание главного дерева России 1759
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 7739
  2. Имя им — легион 7426
  3. Дедушка Атанас 7035
  4. Затяните свои пояса 6059
  5. ​Вечная пилюля 4689
  6. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 4427
  7. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4390
  8. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 4285
  9. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 4131
  10. ​Ледоход в Сургуте начался 3829

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика