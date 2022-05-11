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Югра оказалась в числе худших регионов по темпу роста зарплат

Доходы югорчан выросли в среднем на шесть процентов за последние пять лет

Югра оказалась в числе худших регионов по темпу роста зарплат
Фото: pexels.com

В Югре зафиксировали одни из самых низких темпов роста зарплат за последние пять лет. Об этом сообщили РИА Новости на основе собственного анализа.

«Самые низкие темпы роста зарплат зафиксированы в Hенецком автономном округе (+5,9 процента в среднем ежегодно за 5 последних лет), Ханты-Мансийском автономном округе — Югра (+6,0 процента) и Чеченской Республике (+6,5 процента)», – говорится в исследовании.

При этом самые высокие темпы роста зарплат наблюдаются в Амурской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай и Дагестан. Они превышали десять процентов.

Напоминаем, в феврале средняя предлагаемая зарплата в ХМАО составляла 57 тысяч рублей.


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Сегодня в 17:16, просмотров: 138, комментариев: 0

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