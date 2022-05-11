Налоговые отчисления в бюджет РФ в марте превысили рекордные четыре трлн рублей

Югра лидирует среди всех регионов РФ по росту налоговых отчислений в бюджет страны. Так, в марте этого года в казну поступило на 365 млрд рублей больше, чем за аналогичным период 2021 году. Связано это с ростом цен на энергоносители, сообщают в ТАСС со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Основной прирост налоговых сборов был обеспечен за счет ключевых нефтегазовых регионов страны – Ханты-Мансийского (+365,5 млрд рублей по сравнению с мартом предыдущего года) и Ямало-Ненецкого автономных округов (+137,7 млрд рублей)», – отмечают в исследовании. Также в первой десятке оказались Санкт-Петербург, Кемеровская область и Пермский край.

Всего поступления налогов в бюджетную систему РФ в марте 2022 года выросли на 34,5%. Они достигли рекордного уровня в 4,1 трлн рублей.