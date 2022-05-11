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Масочный режим в Югре снова продлили

Масочный режим не планируют отменять из-за ослабленного коллективного иммунитета югорчан

Масочный режим в Югре снова продлили
Фото: pexels.com

В Югре все еще не планируют отменять масочный режим из-за ослабления коллективного иммунитета жителей. Об это рассказала заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева в ходе оперштаба.

«Коллективный иммунитет у нас ослабевает, что диктует необходимость сохранения немногих мер в Югре – масочного и дистанционного режима. Поэтому на этом этапе пока считаем сохранять тот комплекс мероприятий, который действует в округе», – прокомментировала замглавы управления Роспотребнадзора.

Так, в регионе антитела есть у 68% жителей. Среди переболевших также наблюдается снижение. На сегодняшний день антитела имеются у 92,6% человек, а не 100, как было ранее. Среди контактных только у 45,7%, а у здоровых – 67,2%.

Напоминаем, за последние сутки в Югре выявили всего 12 новых случаев заражения коронавирусом.


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Сегодня в 16:26, просмотров: 120, комментариев: 0

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