Свалка рядом с аэродромом Нягань должна быть закрыта, постановил суд

Свалка, расположенная в шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта Нягань, должна быть закрыта. Такое решение вынес Няганский городской суд, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что городская свалка, собственником которой является администрация Нягани, способствует привлечению и массовому скоплению птиц, которые перемещаются в сторону аэропорта. Это создает угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц.

«Серовским транспортным прокурором в Няганский городской суд ХМАО-Югры направлено исковое заявление о запрете эксплуатации указанной свалки, которое рассмотрено, требования прокурора удовлетворены в полном объеме», - резюмировали в пресс-службе транспортной прокуратуры, уточнив, что решение суда в законную силу еще не вступило.