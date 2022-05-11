Глава оленеводческой компании из ХМАО стал фигурантом уголовного дела из-за долгов перед сотрудниками

АО «Саранпаульская оленеводческая компания» задолжало 53 сотрудникам свыше 8 млн рублей. Долги по зарплате копились в течение года, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы перед 53 работниками организации с мая 2021 года по март 2022 года в размере свыше 8 млн рублей», - говорится в сообщении.

В отношении руководителя организации возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»). Также в отношении организации возбуждено административное дело.