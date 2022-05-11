20 фактов мошенничеств и краж зафиксировано в ХМАО за майские праздники

За прошедшие майские праздники мошенники заработали на югорчанах более 5 млн рублей. Всего полицейские зарегистрировали 20 фактов мошенничеств и краж, совершенных дистанционным способом.

Так, пенсионерка из Урая, решившая выгодно продать инвалидную коляску, сама же заплатила аферистам порядка 34 тыс. рублей. А 25-летняя вартовчанка, желая приобрести две игровые приставки, шлем виртуальной реальности и два набора накладных модулей на руки, перевела мошенникам более 200 тыс. рублей, но так и не получила желаемый товар.

Также в Югре зафиксированы факты мошенничества, когда мнимые сотрудники банковской сферы оформляют на людей кредитные договоры. «Только за праздничные выходные ущерб по данным фактам составил более 1 миллиона 300 тысяч рублей», – уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.