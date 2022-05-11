12 новых случаев заражения коронавирусом обнаружили в 7 муниципалитетах ХМАО

За последние сутки в ХМАО выявлено всего 12 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 46. Новые случаи заражения зафиксированы в 7 муниципалитетах округа: Ханты-Мансийске – 4, Нижневартовске и Нягани – по 2, Сургуте, Кондинском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах – по 1. На момент выявления у всех новых заболевших наблюдались признаки ОРВИ, уточнили в региональном оперштабе.

Некоторые пациенты с ковидом проходят лечение в медучреждениях Югры. Состояние 12 из них оценивается как тяжелое, 6 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Новых смертей от коронавируса за сутки в ХМАО не зарегистрировано. За весь период пандемии, по официальным данным, умерли 2 540 человек. Вылечились за сутки 30 пациентов, за весь период – 206 838.