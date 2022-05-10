Югорчан атакуют клещи

Укусы клещей — напасть, с которой обращаются к врачам все больше югорчан. Так, по данным окружного Роспотребнадзора, к сегодняшнему дню от нападений пострадал 31 житель 12 муниципалитетов. 19 жертвам пришлось вводить иммуноглобулин.

«С начала сезона в Югре зарегистрировано 31 обращение, — сообщают в ведомстве. — В 2022 году иксодовые клещи активизировались 20 апреля».

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что вероятность подхватить клеща высока в лесах: зафиксированы случаи и в парках, однако их меньше. Кроме того, в общественных пространствах традиционно проводится соответствующая обработка.

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