За воскресенье в ХМАО коронавирусом заразились 46 жителей

Всего 46 югорчан подхватили «корону» 9 мая, сообщает региональный оперштаб. Новые случаи заболевания выявлены восьми муниципалитетах, причем традиционный лидер — самый большой город округа Сургут — находится внизу списка с четырьмя пациентами. Больше всего новых больных — в Ханты-Мансийске (14), Нягани (8), в Нижневартовском, Советском, Ханты-Мансийском районах (по 6).

Вместе с тем отмечается, что ни одного летального случая на территории округа за прошедшие сутки не произошло.

Учитывая актуальные данные, на сегодняшний день за все время пандемии в ХМАО диагноз COVID-19 был поставлен 209 985 югорчанам, из которых 206 808 человек выздоровели, 637 находятся под наблюдением врачей (в основном, на самоизоляции), 2 540 умерли.