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​Наталья Комарова поздравила ветеранов с 9 мая

Губернатор Югры поздравила ветеранов региона с праздником Победы

​Наталья Комарова поздравила ветеранов с 9 мая
Фото gazeta-obozrenie-birulevo-zapadnoe.ru

Наталья Комарова сегодня, 9 мая, поздравила ветеранов с 9 мая. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей региона, для нее личные звонки участникам Великой Отечественной войны является традицией.

Первым она позвонила Николаю Ивановичу Морозову из Междуреченскому. Он имеет награды «30, 40, 50-летие Победы в годы Великой Отечественной войны», юбилейные медали «60, 70 лет Вооруженных Сил СССР». 25 мая Николаю Ивановичу исполнится 93 года. «Мы все рады, что вы с нами. Дай бог вам крепкого здоровья», – сказала Наталья Комарова.

Губернатор также поздравила Илью Николаевича Полещука – он был призван в советскую армию в 1944 году, прошел учебу в летно-штурманском училище Ташкента, затем попал в 211 запасной стрелковый полк, а затем в 22 полк связи ВВС. В марте 1945 года он воевал на западном фронте, а затем был переведен в Монголию. Награжден медалями «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флоту», «За доблестный труд и 100-летию Ленина».

Наталья Комарова также поздравила с 9 мая жителя Югорска Петра Фадеевича Суворова, который был призван в 17 лет в 1944 году. Имеет награды «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в ВОВ», имеет звание «Ветеран труда».

Всего на данный момент в Югре живут 1036 ветеранов Великой Отечественной войны и 196 вдов участников боевых действий. В 2022 году все они получили выплату от 10 до 20 тысяч рублей в честь Дня Победы.


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