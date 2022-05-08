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​Югра развернула большую гуманитарную миссию на Донбассе. Кто и как помогает местным жителям

Югра сыграла ключевую роль в гуманитарном процессе на Донбассе

​Югра развернула большую гуманитарную миссию на Донбассе. Кто и как помогает местным жителям
Фото vk.com/gumkorpus

Добровольцы Югры первыми из волонтеров всей России прибыли с гуманитарной миссией на Донбасс. Благодаря этому, а также довольно масштабным отправкам гуманитарных грузов на эту территорию, межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине отметил Югру в качестве одного из ключевых регионов, способствующих налаживанию жизни мирных граждан в ДНР и ЛНР.

Надо сказать, что гуманитарная помощь из Ханты-Мансийского автономного округа в течение долгих лет постоянно шла в Донецк и Луганск. Этим занималось АНО «Гуманитарный добровольческий корпус». Его волонтеры с многолетним опытом, навыками и умениями особенно пригодились в последние месяцы. Они координировали сбор и отправку гуманитарных грузов (их объем уже превысило 200 тонн), а также сами поехали на место заниматься оказанием помощи. Гуманитарная миссия из Югры, согласованная в министерстве обороны, в составе 25 человек приехала туда 22 апреля. В составе группы – волонтеры, врачи, журналисты, общественники.

«Поездка состоялась при поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой. Ее договоренность с Минобороны обеспечивает быстрые и безопасные перелеты гуманитарных миссий из Югры на армейских транспортниках. Наша задача всем понятнa – помощь тем, кто в ней нуждается. Будем помогать там этим людям от имени нашего региона», – рассказал председатель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов.

Югорчане разбили палаточный лагерь под Мариуполем. Там они занялись распределением гуманитарной помощи, раздачей «коробок добра», развернули полевую кухню, чтобы кормить местных жителей, а также оказывали медицинскую помощь. Последним занимался лично директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский вместе с коллегами – врачом Дмитрием Гарайсом и медсестрой Инной Акатьевой из Нягани. Они привезли с собой большой груз с медикаментами и расходниками, и приступили к работе в больнице Мариуполя.

По словам терапевта-кардиолога Дениса Комкова из Надыма, который трудился в том же медицинском учреждении, работы там много, и она сложная. Терапевты там за сутки принимают от 100 до 200 человек – в десять раз больше, чем это делают их коллеги в России. Все дело в недостатке специалистов – в том числе, хирургов, реаниматологов, травматологов, неонатологов, акушеров и медсестер.

Волонтеры из Югры также очистили два Мемориала Славы накануне праздника 9 мая. Они же доставили в больницу раненого мужчину, который находился в подвале одного из домов в Мариуполе.

«Из 500 доставленных из Югры «коробок добра» – продуктовых наборов с самым необходимым – почти 300 раздали за два дня, – рассказывает участник миссии, член Общественной палаты Югры Владимир Меркушев. – Мы выезжали в отдаленные районы Мариуполя. Потому что, если люди в Центральной части еще могут получить гуманитарную помощь, то в отдаленных районах им добираться пешком 3-4 часа до центра очень тяжело. Параллельно люди обращались с тем, что кого-то вытащить из-под завалов». По его словам, там, где работали волонтеры из Югры, гуманитарную помощь до этого никто не раздавал. Возвращаясь обратно, югорчане также помогли приехать к родственникам семье – пожилой женщине, ее дочери и двум детям.

Стать волонтерами и поехать в гуманитарную миссию может любой желающий – сбор заявок идет на сайте «Гуманитарного добровольческого корпуса». Регистрацию прошли более 120 человек, сейчас их проверяют силовики и судебные приставы, чтобы не было проблем с выездом за границу.

Недавно Югры отправила на Донбасс «Поезд помощи» с 45 кубометрами строительной древесины, которая пригодится местным жителям для восстановления своих домов. Также Югра была одним из первых регионов, заявивших о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР, и уже 7 марта в Сургут прибыл первый рейс с 71 жителями поселка Зайцево (Горловский городской совет ДНР). Эту работу инициировала и координировала с Минобороны и МЧС Наталья Комарова. Прибывшие в Сургут люди получают медицинское обслуживание, образование, оформляют документы и ни в чем не нуждаются.


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