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Суточное число новых заболевших ковидом в Югре сократило до 44

Новые случаи коронавируса зарегистрировали в 10 муниципалитетах Югры

Суточное число новых заболевших ковидом в Югре сократило до 44
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 44 новых случая коронавирусной инфекции. Это почти в два раза меньше, чем днем ранее. Новые заболевшие зафиксированы в 10 муниципалитетах, из них в Нижневартовске – 11 случаев ковида, Березовском районе – 9, Нягани и Сургуте – по 7.

«На момент выявления у 39 наблюдались признаки ОРВИ, у пяти зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 44 случаях. Состояние 12 пациентов тяжелое, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в окружном оперштабе.

За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев. Всего за пандемию скончались 2 540 человек.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 33, комментариев: 0

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