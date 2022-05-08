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Автотранспортное предприятие в Пыть-Яхе снова подозревается в невыплате зарплаты

Прокуратура проверит информацию о невыплате зарплаты работникам предприятия в Пыть-Яхе

Автотранспортное предприятие в Пыть-Яхе снова подозревается в невыплате зарплаты
Фото: pixabay.com

В Пыть-Яхе сотрудники прокуратуры проверят опубликованную в СМИ информацию о невыплате зарплаты сотрудникам МУП «Автотранспортное предприятие». Об этом сообщили в окружном ведомстве.

«В рамках проводимой проверки будут установлены причины допускаемых нарушений, принят комплекс мер по их устранению и выплате долгов, а также привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. Погашение задолженности по заработной плате находится на контроле прокуратуры», – рассказали в прокуратуре Югры.

Ранее предприятие уже находилось на проверке. Тогда были приняты меры прокурорского реагирования по факту образовавшейся задолженности по зарплате за 2021 год, а также возбуждено уголовное дело. В результате вмешательства надзорного ведомства за указанный период долги по зарплате погасили.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 104, комментариев: 0

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