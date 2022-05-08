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545 югорчанина заразились омикроном за период пандемии

В 18 муниципалитетах Югры обнаружили новые случаи заражения омикроном

545 югорчанина заразились омикроном за период пандемии
Фото: siapress.ru

За весь период пандемии коронавируса в Югре выявили 545 случая заражения штаммом «омикрон», сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Заболевание у взрослых лиц выявили в 18 муниципалитетах округа. Среди них – Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район, Покачи, Лангепас, Когалым, Нягань, Октябрьский и Советский районы, Урай, Радужный и Белоярский.

«Из них завозные – 14 (2,6%) из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Чаще всего омикрон протекает у югорчан по типу ОРВИ – 95,4%. Реже по типу пневмонии – 3,7%, бессимптомно – 0,9%.

Напоминаем, ранее в Югре зарегистрировали 76 новых случаев заражения коронавирусом.


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