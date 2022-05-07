В ХМАО студенты с детьми могут получить компенсацию на услуги по уходу за ребенком

В Югре студенты-родители могут получить компенсацию затрат на услуги по присмотру за ребенком. Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой. Документ направлен на рассмотрение депутатам окружной думы

«В целях обеспечения социальной поддержки семей с детьми, в которых единственный родитель или оба родителя – студенты, очно обучающиеся в автономном округе по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования, документом с 1 сентября 2022 года устанавливается право на компенсационные выплаты фактически понесенных затрат на родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, детьми», – отметила глава региона.