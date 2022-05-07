У главы ХМАО Натальи Комаровой пенсия выросла на две тысячи

У губернатора Югры Натальи Комаровой выросла пенсия на две тысячи рублей – информация об этом следует из ее декларации о доходах. Таким образом, ее годовая пенсия составляет 387 тысяч рублей.

Отмечается, что за прошлый год глава региона с учетом пенсии заработала 6,2 млн рублей. В собственности у Комаровой находятся квартира площадью 186 квадратных метров, а также место на парковке. В пользовании у губернатора находится жилой дом в 460 квадратных метров.

Напомним, что ранее мы публиковали обзор доходов депутатов думы ХМАО.