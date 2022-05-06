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На югорчан без их ведома оформляют микрозаймы

Мошенники оформляют на югорчан микрозаймы

На югорчан без их ведома оформляют микрозаймы
pixabay.com

На жителей Югры без их ведома оформляют микрозаймы. Уже несколько человек пострадали таким образом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Так, 32-летний житель Сургута при обращении в полицию сообщил, что с его банковского счетам обманным путем списали деньги. Злоумышленники, используя персональные данные мужчины, оформили на сайте договор на получение микрозайма на сумму 20,5 тыс. рублей.

По аналогичной схеме пострадали и две жительницы Сургута. Полицейские установили, что аферисты, используя персональные данные женщин, оформили на них кредиты в интернете. Одна югорчанка потеряла 10 тыс. рублей, другая – 15 тыс. рублей.

Всего за минувшие сутки в Югре зафиксировано 7 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Жители региона перевели на счета аферистов более 700 тыс. рублей.


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Сегодня в 16:42, просмотров: 164, комментариев: 0

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