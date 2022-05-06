Семь ландшафтных пожаров потушили в ХМАО с начала сезона

В ХМАО нет действующих лесных и ландшафтных пожаров, сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов в пятницу.

«По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 06 мая на территории автономного округа действующие лесные и ландшафтные пожары отсутствуют», - говорится в сообщении.

Накануне в четверг сообщалось о локализации природного пожара площадью 30 га в Сургутском районе. Всего с начала пожароопасного сезона, который действует в Юге с 22 апреля, ликвидировано семь ландшафтных пожаров.