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Всероссийская акция «Ночь музеев» в Югре пройдет 21 мая

Музеи Югры примут участие в культурной акции «Ночь музеев» в онлайн-формате

Всероссийская акция «Ночь музеев» в Югре пройдет 21 мая
Фото: https://vk.com/skmuseum

Всероссийская акция «Ночь музеев-2022» в Югре пройдет 21 мая. В этом году мероприятие посвящено Году культурного наследия народов России.

Жителей округа порадуют насыщенной программой. Так, Сургутский краеведческий музей представит увлекательные и познавательные экскурсии по выставкам «100 на 100», «Город С», «В глубь земли». Гостей также ожидает открытие выставок «Ѣ (Ятъ)» и презентация проекта «Пространство вероятностей». И только в эту ночь горожане смогут посетить фондохранилища культурного учреждения.

«Подробнее познакомиться с программой вы можете на страницах музеев на портале «Музеи Югры», сайтах и в соцсетях учреждений. Билеты уже в продаже. До встречи в главную музейную ночь!» – сообщили в пресс-службе ресурса «Музеи Югры».

Напоминаем, в прошлом году культурная акция «Ночь музеев» прошла офлайн.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 91, комментариев: 0

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