Серия граффити появится в городах Югры в преддверии Дня Победы

Серию граффити нарисуют в пяти городах Югры в преддверии празднования Дня Победы. Тематические рисунки, объединенные единым сюжетом, появятся в Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Сургуте, Ханты-Мансийске.

«Все граффити отражают символику 9 мая. В них заключена наша благодарность в адрес ветеранов Великой Отечественной войны за наше чистое небо над головой», – рассказал куратор проекта Андрей Ольховский.

Площадки, где появятся рисунки, уже определены. Созданием граффити займутся местные художники. Помочь им в этом могут волонтеры, учащиеся школ, студенты, молодежь и вообще все желающие.