Укусивший полицейского югорчанин стал фигурантом уголовного дела

43-летний житель Нефтеюганска стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент, по версии следствия, произошел 7 апреля в седьмом микрорайоне Нефтеюганска. Сотрудники ППС остановили подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок. Полицейские попытались доставить горожанина в отдел полиции, но тот в ответ укусил инспектора мобильного взвода за пальцы левой кисти.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», - уточнили в пресс-службе ведомства.