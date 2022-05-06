Экс-сотрудник ДПС из Югры ответит в суде за сбор взяток на дорогах

В ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы. Он обвиняется в совершении двадцати преступлений (мелкая взятка, получение взятки, злоупотребление полномочиями и служебный подлог), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемый в период с мая 2019 года по декабрь 2020-го дежурил на автомобильных дорогах Нефтеюганского района, где «в целях незаконного обогащения» неоднократно получал от водителей мелкие взятки в размерах от 500 до 8 тыс. рублей. Однажды он взял взятку в 30 тыс. рублей.

«Кроме того, в один из дней января 2020 года, в целях сокрытия факта злоупотребления полномочиями и получения мелкой взятки, в том числе от своего напарника, он составил подложный протокол об административном правонарушении, предусматривающем значительно меньшее наказание, чем фактически допущенное водителем», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Всего за указанный период сотрудник ДПС, по данным СК, получил взятки на общую сумму свыше 84 тыс. рублей.

Свою вину обвиняемый не признал. Тем не менее уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.