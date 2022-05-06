​Число умерших от ковида в ХМАО выросло до 2 540

В ХМАО за последние сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее было всего 25. Новые заболевшие зарегистрированы в 17 муниципалитетах округа. Больше всего в Сургуте – 17, Нижневартовске – 11, Березовском районе и Ханты-Мансийском районах – по 6.

«На момент выявления заболевания у 65 пациентов наблюдались признаки ОРВИ, у 6 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», - уточнили в окружном оперштабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один человек. До этого летальных случаев не фиксировалось больше недели. Общее число умерших от ковида в округе выросло до 2 540. Вылечились за сутки 72 пациента, за весь период пандемии – 206 529.