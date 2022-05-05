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​Объем помощи бизнесу от властей Югры приближается к миллиарду рублей

Федеральное правительство и руководство Югры продолжают поддерживать бизнес

​Объем помощи бизнесу от властей Югры приближается к миллиарду рублей
Фото pixabay.com

В Югре 371 предприятие малого и среднего бизнеса получили в качестве поддержки порядка 968 миллионов рублей. Об этом рассказал замгубернатора региона Роман Генкель на заседании оперативного штаба по обеспечению развития экономики в условиях санкционного давления.

«Югорской региональной микрокредитной организацией предоставлено 102 микрозайма на сумму 277 миллионов рублей, кредитные каникулы 140 заемщикам на сумму 206 миллионов рублей. Югорской региональной гарантийной организацией предоставлено поручительство 64 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 470 миллионов рублей. Это позволило привлечь заемные средства в размере 804 миллионов рублей», – цитирует Романа Генкеля департамент общественных и внешних связей Югры.

Официальная безработица в Югре остается на уровне начала года – 0,47 процента от всех трудоспособных граждан.

Кроме того, замгубернатора рассказал о федеральных мерах поддержки бизнеса и граждан, которые приняло правительство России. В частности, льготная ипотека составит 9 процентов вместо 12. Для поддержки системообразующего бизнеса в транспортном комплексе ставка кредитов будет 11 процентов на один год, взять можно будет до 10 миллиардов рублей. Также улучшены условия для системообразующих предприятий в агропромышленного комплекса – предельный размер льготного кредита для них составит не 5, а 7 миллиардов.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 98, комментариев: 0

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