Большая часть опрошенных югорчан боится не дожить до пенсии

Около 15% жителей Югры планируют прожить старость на собственные сбережения. И только 20% – рассчитывают на государственную пенсию. Об этом сообщают в результатах опроса сайта Дром, в котором приняли участие 17 тысяч человек из 83 регионов РФ.

«При этом большая часть опрошенных ХМАО (39%) ответила, что они и вовсе боятся не дожить до пенсии. А каждый четвертый не задумывается, на что будет жить в старости, — 25% выбрали вариант ответа «не знаю», – добавили аналитики портала.

В целом по стране больше всего рассчитывают на свои сбережения москвичи. В столице каждый пятый (21%) собирается жить на накопления в старости.