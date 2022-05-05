Часть югорских волонтеров вернулись в регион вместе с беженцами из Донбасса

Югорские волонтеры, которые помогали жителям ЛНР и ДНР, вернулись в родной округ. Вместе с ними приехали жители Мариуполя, среди которых годовалый ребенок и маломобильная пенсионерка – ее встречали специалисты «Центра медицины катастроф». Оперативно беженку доставили в Сургутскую травматологическую больницу.

В аэропорту города пассажиров встретили их родственники из Нижневартовска, именно от них поступил сигнал о помощи. Спустя неделю сестра и племянница с двумя детьми уже прилетели на территорию округа.

«Буквально месяц связи у нас никакой не было. Очень волновались, переживали, никуда не дозвониться. А потом получилось, что племянницу с двумя детками волонтеры эвакуировали в поселок Мангуш. Большое спасибо волонтерам, которые занимались и помогали гуманитарной помощью, и нашли их, и просто, знаете, выстелили коврик до самого дома. Все организовали с сопровождением, билетами. Низкий поклон и большая благодарность», — рассказала югорчанка Нина Ермолаева.

Однако не только поиском людей занимались представители волонтерского движения. Они также раздавали нуждающимся гуманитарную помощь – для этого они сами ездили в труднодоступные районы, так как люди не всегда могли сами прийти к волонтерам и получить «Коробку Добра».