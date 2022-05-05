Югорчанин, обменявшись с незнакомкой интимными снимками в VK, стал жертвой мошенников

37-летний житель Сургутского района стал жертвой виртуальных мошенников. Обратившись в полицию, мужчина рассказала, что увидел в соцсети «ВКонтакте» информацию о платном чате со случайными людьми. Он внес плату в размере 73 руб. для входа в чат, после чего ему пришло сообщение от девушки, которая представилась Анной. В ходе общения незнакомка начала присылать фотографии интимного характера и попросила мужчину сделать то же самое. Он выполнил просьбу.

«Спустя некоторое время ему в социальной сети пришло сообщение следующего содержания: «Если не переведешь денежные средства, то разошлю всем твоим знакомым твои фотографии, которые ты отправлял в чате». Злоумышленница требовала перевести на карту 5 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Опасаясь, что снимки будут распространены, мужчина перевел деньги. После этого ему пришло голосовое сообщение, в котором неизвестный потребовал еще 10 тыс. рублей. Поняв, что просто так это не прекратится, югорчанин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.