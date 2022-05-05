Отделения возвращаются в терапевтический корпус Нефтеюганской больницы

Терапевтический корпус Нефтеюганской клинической больницы, который два последних годы выполнял функции ковид-госпиталя, возвращается к допандемийной жизни. Руководство медучреждения оптимизирует коечный фонд ковидного стационара в связи с заметным снижением заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«Мы оптимизируем коечный фонд ковидного госпиталя и начинаем перепрофилировать их в коечный фонд тех отделений, откуда они были задействованы на период пандемии. Это терапевтическое, кардиологическое и гастроэнтерологическое отделения. Это означает, что мы возвращаемся к прежним объемам плановой медицинской помощи», – пояснил главный врач клиники Дмитрий Мальцев.

В терапевтический корпус уже переехало отделение терапии, а к середине мая на свои площади вернутся гастроэнтерологическое и кардиологическое отделения.

За последние сутки в ХМАО выявлено всего 25 новых заболевших коронавирусом. Новые летальные случаи от инфекции не фиксируются уже больше недели.