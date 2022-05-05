Свыше 240 тысяч «квадратов» жилья введено в эксплуатацию в ХМАО с начала года

В ХМАО с начала 2022 года в эксплуатацию введено 243 тыс. кв. м. жилья. Из них 70,6 тыс. кв. м. – индивидуальное жилищное строительство. Также с начала года 110 человек получили новое жилье в рамках реализации программы расселения аварийного жилого фонда. Информация об этом была озвучена на заседании окружного штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства.

Последовательно реализуется и проект «Региональная местная дорожная сеть», отметил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок. По его словам, на всех 27 объектах работы ведутся по графику, предполагается завершить ремонт в объеме 30 километров.