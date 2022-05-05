16+
Логотип Сиапресс
USD  69,4160   EUR  72,7815  

Новости

Больше новостей
Вам не хватает первомайских демонстраций в Сургуте?
Комментировать
0
Больше опросов

110 югорчан перебрались в новые квартиры из аварийного жилья с начала года

Свыше 240 тысяч «квадратов» жилья введено в эксплуатацию в ХМАО с начала года

110 югорчан перебрались в новые квартиры из аварийного жилья с начала года
pixabay.com

В ХМАО с начала 2022 года в эксплуатацию введено 243 тыс. кв. м. жилья. Из них 70,6 тыс. кв. м. – индивидуальное жилищное строительство. Также с начала года 110 человек получили новое жилье в рамках реализации программы расселения аварийного жилого фонда. Информация об этом была озвучена на заседании окружного штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства.

Последовательно реализуется и проект «Региональная местная дорожная сеть», отметил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок. По его словам, на всех 27 объектах работы ведутся по графику, предполагается завершить ремонт в объеме 30 километров.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:49, просмотров: 125, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте пройдет «победная» эстафета 771
  2. ​Utair запускает полеты из Нижневартовска в Красноярск 641
  3. Владелица хостела в Югре прописала больше 200 мигрантов 619
  4. Бабка с пистолетом и ливерная колбаса: почему «Самоубийца» от «Кулис» не дотянул? 554
  5. Особый противопожарный режим действует в Белоярском районе 532
  6. ​Cбербанк запускает специальный пакет услуг для индивидуальных предпринимателей 459
  7. ​Банк Уралсиб снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 8,69% 430
  8. ​Размер субсидии на газификацию в Тюменской области увеличен до 90 тысяч рублей 419
  9. ​Кина не будет: дефолт не состоялся. А даже если бы случился – то к чему бы привел? 399
  10. ​Первый казачий молодежный центр в Тюменской области открыт в Ишиме 385
  1. ​Ледоход в Сургуте начался 3238
  2. Куда сходить в Сургуте на выходных 30 апреля - 3 мая? // АФИША 2751
  3. Ледоход в Сургуте начнется со дня на день 2520
  4. ​Арктика: вахта человеческих судеб 2334
  5. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 2321
  6. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 2178
  7. Сургутская организация Всероссийского общества слепых получила свой офис 1857
  8. ​Маски не снимаем! Югорчан штрафуют за нарушения 1850
  9. София Олареско завоевала второе место в шоу «Голос.Дети» 1698
  10. Югорских пожарных направили в Курганскую область тушить горящий лес 1674
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 7465
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 7092
  3. Дедушка Атанас 6624
  4. Затяните свои пояса 5638
  5. ​Отвалятся 4597
  6. ​Вечная пилюля 4254
  7. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 4045
  8. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 3685
  9. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 3507
  10. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 3400

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика