5 пациентов с коронавирусом в Югре подключены к ИВЛ

Суточное число новых заболевших коронавирусом продолжает сокращаться в ХМАО. За последние сутки выявлено всего 25 новых случаев заражения, днем ранее было 37. Новые заболевшие зафиксированы в 7 муниципалитетах, в том числе в Сургуте – 8, Нижневартовске – 7, Нягани и Березовском районе – по 3, уточнили в окружном оперштабе.

Часть пациентов с коронавирусом проходят лечение в больницах. Состояние 10 госпитализированных оценивается как тяжелое, еще 5 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Новых смертей от ковида за сутки в Югре не зафиксировано. За весь период, по официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 539 человек. Вылечились за сутки 60 югорчан, за весь период пандемии – 206 457.