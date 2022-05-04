Жечь костры и сжигать мусор запретили на территории Белоярского района ХМАО

На территории городского поселения Белоярский и Белоярского района установлен собый противопожарный режим. Он будет действовать с 30 апреля до 11 мая, сообщили в Природнадзоре ХМАО.

На время действия ограничений запрещается:

- разведение любого открытого огня, костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на землях лесного фонда, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ;

- выжигание сухой растительности (трава, камыш и пр.) и проведение иных пожароопасных работ на территории городского поселения Белоярский и межселенной территории Белоярского района;

- посещение гражданами городских лесов городского поселения Белоярский и въезды в него транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в лесах.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что при выявлении нарушений требований правил пожарной безопасности в лесах на нарушителей будут накладываться штрафы: на граждан – от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юрлиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в ХМАО зарегистрировано 4 ландшафтных пожара. Огонь охватил площадь 119 га на территории Кондинского лесничества.