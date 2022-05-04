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​Utair запускает полеты из Нижневартовска в Красноярск

Рейсы из Нижневартовска в Красноярск возобновятся с 3 июня

​Utair запускает полеты из Нижневартовска в Красноярск
utair.ru

С 3 июня из Нижневартовска возобновятся беспересадочные рейсы в Красноярск. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижневартовск | Официально» со ссылкой на пресс-службы аэропортов обоих городов. Полеты будут выполняться по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

«Вылет из нашего города запланирован на 9 часов 20 минут. Рейсы будут осуществляться на самолетах ATR-72. О стоимости билетов на данный момент информации нет», - говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что Utair запланировал в весенне-летнем расписании 24 маршрута из Тюмени в города России и за рубеж. Самолеты авиакомпании полетят из Тюмени в Анапу, Баку, Белоярский, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Игрим, Казань, Краснодар, Москву, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нягань, Омск, Самару, Советский, Сочи, Сургут, Пермь, Ташкент, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск.


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Сегодня в 15:57, просмотров: 64, комментариев: 0

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