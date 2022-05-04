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Югорчане победили на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Югорские спортсмены стали победителями всероссийских соревнований по дзюдо

Югорчане победили на всероссийских соревнованиях по дзюдо
департамент физкультуры и спорта ХМАО

Югорские спортсмены одержали победу на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин, которые прошли в Тюмени 30 апреля. Среди 200 спортсменов югорчанам удалось занять первые места, сообщили в пресс-службе окружного департамента физкультуры и спорта.

«Оба спортсмена из Нефтеюганска. Среди женщин в весовой категории 70 кг тройку лидеров возглавила Александра Балабанова, а среди мужчин Дмитрий Довгань», - уточнили в пресс-службе.

Прошедшие соревнования являются отборочными для попадания на Чемпионат России по дзюдо.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 123, комментариев: 0

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