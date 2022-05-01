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«Омикрон» обнаружили в 18 муниципалитетах Югры

522 случая заражения «омикроном» выявлено в ХМАО за период пандемии

«Омикрон» обнаружили в 18 муниципалитетах Югры
pixabay.com

За период пандемии коронавируса в ХМАО зарегистрировано 522 случая заражения штаммом «омикрон», сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Заболевшие «омикроном» выявлены в 17 муниципалитетах округа: Сургуте, Нижневартовске, Мегионе, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Покачах, Лангепасе, Когалыме, Нягани, Урае, Радужном, Белоярском, Сургутском, Нефтеюганском, Октябрьском, Советском и Ханты-Мансийском районах.

«Из них завозные – 14 (2,7%) из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

У 500 заболевших (95,8%) наблюдались симптомы ОРВИ. У 17 (3,3%) заболевание протекало по типу пневмонии, в 5 случаях (0,96%) - бессимптомное течение.

За последние сутки в ХМАО выявлено 56 новых заболевших коронавирусом. Летальных случаев в округе за сутки не зафиксировано.


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Сегодня в 17:45, просмотров: 94, комментариев: 0

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