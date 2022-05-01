16+
Логотип Сиапресс
USD  71,0237   EUR  74,5589  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорских пожарных направили в Курганскую область тушить горящий лес

98 пожарных Югры борются с природными пожарами в Зауралье

Югорских пожарных направили в Курганскую область тушить горящий лес
Депнедра Югры

Лесных пожарных Югры направили в Курганскую область помогать коллегам тушить природные пожары. Об этом сообщает телеграм-канал окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«98 работников службы пожаротушения Советского, Нижневартовского, Сургутского и Няганьского филиалов, а также Ханты-Мансийского авиаотделения Базы авиационной и наземной охраны лесов уже приступили к ликвидации ландшафтных (природных) пожаров. Их задача – содействовать в стабилизации пожароопасной обстановки в Курганской области», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Авиалесоохраны России, в Курганской области тушат восемь пожаров на площади более 12 тыс. гектаров. В Кургане, Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Макушинском, Петуховском районах введен режим ЧС.

В Югре, по данным Депнедра региона, лесопожарная ситуация спокойная: действующих лесных и ландшафтных пожаров нет.

С 22 апреля в ХМАО объявлен лесопожарный период. На время майских праздников введен особый противопожарный режим в лесах Нижневартовского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского, Березовского районов, а также на территории Радужного, Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха и Ханты-Мансийска.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:11, просмотров: 115, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Новые выплаты, проблемы для коллекторов и мошенников, клавиатура вместо лопаты и автомата 834
  2. Сургутян приглашают на субботники после майских праздников 665
  3. Сургутская школа №19 сделала исторический уголок, посвященный событиям ВОВ 656
  4. Около 2000 молодых сургутян посетили мероприятия филармонии по «Пушкинской карте» 567
  5. Югорчан ждет насыщенная программа 1 мая 424
  6. Нижневартовск лидирует в Югре по суточной заболеваемости ковидом 409
  7. ​В Нижневартовске определили подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог 295
  8. В ХМАО запустят реалити-шоу «Тайга» - «выживший» получит 100 тысяч рублей 273
  9. Почти 30 тысяч югорчан оказались невыездными из-за долгов 264
  10. ​Россияне рассказали, куда поедут отдыхать на майские праздники 217
  1. ​Совесть Атанаса 2746
  2. Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов 2683
  3. ​Сургут наконец получил плюс 2637
  4. Как Югра поддерживает бизнес — заместитель губернатора Роман Генкель 2410
  5. ​Сургут простится с Атанасом Атанасовым 2139
  6. Рынок вторичного жилья на пороге перемен: ждать ли снижения цен 1970
  7. ​В Югре назвали лучшие пять точек для туризма 1930
  8. Проект «ДУМАть и решать». Эмилия Трапезникова 1705
  9. Не зарастет ли тропа… 1653
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 30 апреля - 3 мая? // АФИША 1574
  1. ​Развязка сияет, что дальше? 7019
  2. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 6394
  3. Дедушка Атанас 6282
  4. Затяните свои пояса 5319
  5. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 5105
  6. На ошибках не учимся 4612
  7. ​Отвалятся 4366
  8. ​Вечная пилюля 3966
  9. ​Сургутян ждет большой плюс 3534
  10. «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» 3525

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика