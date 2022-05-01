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В ХМАО запустят реалити-шоу «Тайга» - «выживший» получит 100 тысяч рублей

Реалити-шоу по выживанию в тайге готовят в Югре

В ХМАО запустят реалити-шоу «Тайга» - «выживший» получит 100 тысяч рублей
скрин / www.taiga-tv.org

В ХМАО пройдет реалити-шоу «Тайга». Его участникам предстоит провести 5 дней в условиях дикой природы без связи с цивилизацией. Главный приз – 100 тыс. рублей, сообщается на сайте проекта.

Прием заявок на участие в шоу завершится сегодня, 1 мая. По данным организаторов, желающих нашлось 425 человек. Из них отберут 20, которые и отправятся в тайгу в Кондинском районе в первых числах августа.

Возраст участников – от 18 до 55 лет. Им нужно будет предъявить медицинскую справку, а также документ с QR-кодом или результат ПЦР-теста на коронавирус, и оплатить оргвзнос.

Реалити-шоу создано при грантовой поддержке губернатора Югры, уточняется на сайте проекта. «Двадцать участников буду выживать и бороться за победы, познавать историю, преодолевать испытания», - говорится в описании.


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Сегодня в 13:39, просмотров: 66, комментариев: 0

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