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Нижневартовск лидирует в Югре по суточной заболеваемости ковидом

56 новых случаев коронавируса выявлено в ХМАО за сутки

Нижневартовск лидирует в Югре по суточной заболеваемости ковидом
pixabay.com

В ХМАО за последние сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 80. Новые заболевшие выявлены в 13 муниципалитетах, в том числе в Нижневартовске – 14, Нягани – 9 и Сургуте – 7.

«На момент выявления у 51 наблюдались признаки ОРВИ, у 5 зафиксирована пневмония», - уточнили в окружном оперштабе.

Новых смертей от ковида за сутки в Югре не зарегистрировано. За весь период пандемии, по официальным данным, в регионе от инфекции кончались 2 539 человек. Выздоровели за сутки 65 югорчан, за весь период - 206 245.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 124, комментариев: 0

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