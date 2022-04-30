В Ростов-на-Дону вылетел самолет с гуманитарным грузом от югорчан жителям Донбасса

Югра продолжает оставаться одним из самых активных регионов в плане оказания гуманитарной помощи Донбассу. Накануне из аэропорта Сургута вылетел очередной самолет с грузом почти на 35 тонн, на этот раз, преимущественно предназначающимся детям. Такой запрос поступил от находящихся на месте волонтерах АНО «Гуманитарный добровольческий корпус».

«Трудно судить отсюда, что на самом деле там нужно. Когда наши ребята попали на эти территории, они увидели, что есть большая потребность в детском питании, одежде, колясках, принадлежностях для гигиены. Поэтому в этот раз сделали акцент на этом. Все собрали и отправили», – рассказала руководитель штаба Гумкорпуса Светлана Басова. В самолете – более 1200 «коробок добра» с детским питанием, а также инвалидные коляски для детей, и продуктовые работы для военнослужащих.

Борт прилетит в Ростов-на-Дону, а оттуда груз доставят в лагерь югорских добровольцев под Мариуполем. Они сами прибыли туда недавно и привезли с собой 22 тонны гуманитарного груза. А еще до этого, в конце марта, тремя спецбортами минобороны России на Донбасс суммарно отправились 70 тонн помощи для местных жителей. Кроме того, накануне из Югры выехал «Поезд помощи» – целый вагон (45 тонн) строительной древесины, которая пригодится жителям Донбасса для восстановления жилищ после боевых действий.