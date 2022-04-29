36 новых маршрутов запустила авиакомпания Utair в 2021 году

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» выпустило отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Она отражает результаты деятельности самолетного сегмента Группы «ЮТэйр» за 2021 год, сообщает пресс-служба авиакомпании.

По данным авиаперевозчика, спрос на внутренние перевозки после снятия ограничений на перелеты начал постепенно расти в минувшем году. При этом международное авиасообщение восстанавливалось гораздо более низкими темпами в связи с ковид-ограничениями.

«На фоне восстановления внутренних перевозок компания получила чистую прибыль в размере 3,8 млрд руб. против убытка 2020 года», - говорится в сообщении пресс-службы Utair.

Там добавили, что авиакомпании удалось нарастила главные операционные показатели в 2021 году: