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7,1 млн пассажиров перевезла авиакомпания Utair в 2021 году

36 новых маршрутов запустила авиакомпания Utair в 2021 году

7,1 млн пассажиров перевезла авиакомпания Utair в 2021 году
utair.ru

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» выпустило отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Она отражает результаты деятельности самолетного сегмента Группы «ЮТэйр» за 2021 год, сообщает пресс-служба авиакомпании.

По данным авиаперевозчика, спрос на внутренние перевозки после снятия ограничений на перелеты начал постепенно расти в минувшем году. При этом международное авиасообщение восстанавливалось гораздо более низкими темпами в связи с ковид-ограничениями.

«На фоне восстановления внутренних перевозок компания получила чистую прибыль в размере 3,8 млрд руб. против убытка 2020 года», - говорится в сообщении пресс-службы Utair.

Там добавили, что авиакомпании удалось нарастила главные операционные показатели в 2021 году:

  • Пассажиропоток составил 7,1 млн пассажиров (+49,7% к 2020 году);
  • Загрузка достигла 82,3% (+3,8 процентных пункта к 2020 году);
  • Доля региональных рейсов выросла на 10% к 2020 году;
  • Открыты 36 новых маршрутов, которые соединили города Северного Кавказа, Поволжья, Центральной России, Сибири и Дальневосточного федерального округа;
  • Число туристических направлений в 2021 году увеличилось на 64% относительно летнего расписания допандемийного 2019 года.

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