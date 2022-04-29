36 новых маршрутов запустила авиакомпания Utair в 2021 году

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» выпустило отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Она отражает результаты деятельности самолетного сегмента Группы «ЮТэйр» за 2021 год, сообщает пресс-служба авиакомпании.
По данным авиаперевозчика, спрос на внутренние перевозки после снятия ограничений на перелеты начал постепенно расти в минувшем году. При этом международное авиасообщение восстанавливалось гораздо более низкими темпами в связи с ковид-ограничениями.
«На фоне восстановления внутренних перевозок компания получила чистую прибыль в размере 3,8 млрд руб. против убытка 2020 года», - говорится в сообщении пресс-службы Utair.
Там добавили, что авиакомпании удалось нарастила главные операционные показатели в 2021 году:
- Пассажиропоток составил 7,1 млн пассажиров (+49,7% к 2020 году);
- Загрузка достигла 82,3% (+3,8 процентных пункта к 2020 году);
- Доля региональных рейсов выросла на 10% к 2020 году;
- Открыты 36 новых маршрутов, которые соединили города Северного Кавказа, Поволжья, Центральной России, Сибири и Дальневосточного федерального округа;
- Число туристических направлений в 2021 году увеличилось на 64% относительно летнего расписания допандемийного 2019 года.