72 новых случая коронавируса выявлено в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом в 14 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте – 15, Ханты-Мансийске, Березовском и Нижневартовском районах – по 10. Пневмония подтвердилась у двух новых заболевших, у 17 наблюдаются признаки ОРВИ, уточнили в окружном оперштабе.

Новых смертей от ковида в Югре за сутки не зафиксировано. За весь период пандемии в округе, по официальным данным, от коронавируса скончались 2 539 человек. Выздоровели за весь период 206 089 югорчан.