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Пьяный водитель улетел в кювет на югорской трассе, а затем попал в больницу

Пьяный водитель пострадал в ДТП в Кондинском районе

Пьяный водитель улетел в кювет на югорской трассе, а затем попал в больницу
Госавтоинспекция ХМАО / vk.com

Пять ДТП с пострадавшими произошло на дорогах ХМАО за минувшие сутки. Одно из них на автодороге «Юг» Кондинского района учинил 37-летний пьяный водитель Hyundai. Как сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции, мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего атомобиль опрокинулся. В результате водитель получил травмы.

«При освидетельствовании на состояние опьянения водителя установлено 1.07 промилле в выдыхаемом воздухе», - уточнили в ГИБДД.

Всего за последние сутки автоинспекторы задержали 8 водителей в состоянии опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 125, комментариев: 0

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