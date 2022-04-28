В Югре завершается региональная олимпиада «Умницы и умники»

Сегодня, 28 апреля, в Ханты-Мансийске завершается региональная олимпиада школьников «Умницы и умники». Ее посетит губернатор Наталья Комарова, а также известный ведущий телепроекта «Умницы и умники» Юрий Вяземский. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей региона, эта олимпиада в Югре организована впервые. Ее цель – помочь одаренным ребятам поступить в один из лучших вузов страны, а также попасть на, собственно, телепередачу «Умницы и умники», где главный приз за победу в сезоне – поступление в МГИМО.

Олимпиада в Югре состоит из трех туров – отборочного, полуфинала и финала. Участвовали в нем победители муниципального и регионального этапов олимпиады по истории. В финал региональной олимпиады вышли шесть школьников: Илья Юрченко из Когалыма (Средняя школа №3), Асадбек Карабаев из Нижневартовска (Средняя школа №13) Александр Брит из Сургута (лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича), Софья Новикова из Ханты-Мансийска (Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича), Анастасия Холодилова (Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2) из Нефтеюганского района и Александр Шурыгин из Советского района (Средняя общеобразовательная школа № 2).

Гость финального этапа – Юрий Вяземский, является профессором и завкафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО. Он же – кандидат исторических наук и заслуженный работник культуры России. После завершения финала он прочитает лекцию студентам Югорского государственного университета.