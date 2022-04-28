15 тысяч рублей заплатит югорчанин по делу о дискредитации ВС РФ

В ХМАО оштрафовали 30-летнего жителя поселка Излучинск за дискредитацию российской армии, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Мужчина опубликовал нелестный комментарий в одной из социальных сетей, чем привлек к себе внимание сотрудников правоохранительных органов.

Оперуполномоченный уголовного розыска установил, что югорчанин разместил в марте в соцсети «доступные для ознакомления неограниченному количеству пользователей комментарии».

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.