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​Молодых югорчан приглашают на сотни культурных мероприятий, доступных по «Пушкинской карте»

В течение майских праздников в Югре пройдет почти 600 мероприятий, доступных по «Пушкинской карте»

​Молодых югорчан приглашают на сотни культурных мероприятий, доступных по «Пушкинской карте»
Фото kamensk-uralskiy.ru

Около 580 мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», пройдет в Югре в течение майских праздников. Их проведут порядка 80 культурных заведений региона. К слову, к концу года ожидается, что в число учреждений, на чьи мероприятия можно попасть по «Пушкинской карте», увеличится до 100, а через некоторое время вообще каждое культурное учреждение Югры будет в этом списке.

Возвращаясь к майским событиям. Центр «Югра-Классик» 4-5 мая проведет литературный концерт «Жизнь за шкафом», который будет интересен в первую очередь школьникам. Творческой базой для концерта стал «Дневник Анны Франк». На 9 мая запланировал концерт «Синий платочек» (он будет открыт вообще для всех желающих), далее пройдет еще серия выступлений классических коллективов.

В Музее природы и человека в Ханты-Мансийске будут проходить квесты «Инсайд» – с 19 часов учреждение закрывает двери для обычных посетителей, и пришедшие по «Пушкинской карте» команды участвуют в специальном мероприятии типа «найди выход из музея». Они ищут подсказки, решают задания, и в итоге выходят наружу, завершая квест.

Там же проходит регулярная «Ночь в музее», которая живет отдельной жизнью от всероссийской акции (она запланирована на 21 мая) – там молодых посетителей водят по экспозициям с фонариками, создавая особую атмосферу.

Узнать полную программу, доступную для обладателей «Пушкинских карт», можно на сайте культура.рф, где нужно выбрать соответствующий регион либо культурное заведение.

Напомним, что «Пушкинская карта» – это проект для россиян в возрасте 14-22 лет. Все они имеют право через «Госуслуги» завести карту (она может быть даже виртуальной), куда из бюджета России 1 января зачисляется 5 000 рублей (непотраченные деньги «сгорают» 31 декабря, после чего на следующий день там вновь окажется 5 000 рублей). Эти деньги можно использовать для похода на культурные мероприятия, концерты, выставки, внесенные в соответствующий реестр. К слову, 2 000 рублей из них можно потратить на походы в кинотеатр на отечественные картины. Список учреждений и мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», обновляется постоянно.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 127, комментариев: 0

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