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В ХМАО зафиксировано два ландшафтных пожара

Пожары охватили площадь 107 га на территории Кондинского лесничества

В ХМАО зафиксировано два ландшафтных пожара

В ХМАО, по состоянию на утро 28 апреля, зарегистрировано 2 ландшафтных пожара на территории Кондинского лесничества. Они охватили территорию площадью 107 га, сообщили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

Действующие лесные пожары, по данным ведомства, на территории округа отсутствуют. «С начала пожароопасного сезона в Югре на землях лесного фонда лесные пожары не зарегистрированы», - уточнили в пресс-службе профильного департамента.

Ранее первый замдиректора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов заявил, что в ХМАО из-за природных пожаров, возникающих по вине человека, могут закрыть весенний сезон охоты раньше установленного срока.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 104, комментариев: 0

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