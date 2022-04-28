72 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

В Югре за последние сутки подтвердилось 72 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее было 54. Новые заболевшие зафиксированы в 16 муниципалитетах региона, в том числе в Сургуте – 14, Березовском районе – 12, Нижневартовске, Нягани и Ханты-Мансийске – по 8.

«На момент выявления у 62 наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 72 случаях», - отметили в окружном оперштабе.

Новых смертей от ковида в ХМАО за сутки не зарегистрировано, за весь период пандемии, согласно официальным данным, умерли 2 539 человек. Вылечились за сутки 74 пациента, за весь период – 206 003.