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​У департамента по управлению госимуществом Югры сменился руководитель

Якубенко покидает департамент по управлению госимуществом ХМАО

​У департамента по управлению госимуществом Югры сменился руководитель
pixabay.com

Директор департамента по управлению государственным имуществом ХМАО Юрий Якубенко покидает пост по собственному желанию. Последний день его работы в ведомстве – 28 апреля. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Исполнение обязанностей директора департамента с 29 апреля возложено на заместителя директора департамента Татьяну Мирошник», - говорится в сообщении пресс-службы.

Юрий Якубенко проработал в департаменте по управлению госимуществом Югры более 20 лет. Он начал трудовую деятельность с должности специалиста управления земельных отношений. В 2019 году был назначен директором департамента.

По словам Якубенко, он не собирается покидать регион. «Остаюсь в Югре и планирую продолжить работу, направленную на развитие нашего региона», - сообщил чиновник.


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Сегодня в 11:32, просмотров: 95, комментариев: 0

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